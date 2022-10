POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.10.2022

Polizeiinspektion Goslar

Am 21.10.2022 zeigt ein 65jähriger Geschädigter aus Seesen beim PK Seesen einen Internetbetrug an. Demnach hat ein zur Zeit noch unbekannter Täter über eine fingierte Verkaufsanzeige eine kleinere dreistellige Geldsumme vom Geschädigte widerrechtlich erlangt und anschließend die persönlichen Daten des Geschädigten zu einem anderen Online-Kauf genutzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 20.10.2022 kam es in Seesen erneut zu einem versuchten Trickbetrug. Ein zur Zeit unbekannter Täter kontaktiert eine 65jährige aus Seesen über ein Mobiltelefon und gibt sich als deren Kind aus. Während des Kontakts hat die 65jährige jedoch den Trick erkannt und beendete diesen. Ein Geldschaden ist somit nicht entstanden.

In der Zeit vom 20.10.22 15:30 Uhr bis zum 21.10.22 11:00 Uhr kam es in der Straße `Lange Straße` auf Höhe Hsnr. 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach hat ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Fahrzeug den linken Außenspiegel vom PKW Toyota des Geschädigten zerstört bzw. abgefahren. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Am 21.10.2022 gegen 17:35 Uhr kam es am Ortseingang von Seesen, Einmündungsbereich der B 248 Bornhäuser Straße zur B 243 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Demnach übersah ein 80jähriger PKW-Fahrer aus Kalefeld beim Abbiegen nach links von der Bornhäuser Straße (B 248) auf die B 243 in Richtung Bornhausen den im Gegenverkehr in Richtung BAB 7 fahrenden PKW Audi eines 50jährigen PKW-Fahrers aus Seesen. Der 50 jährige Seesener wird leicht verletzt. Der PKW Audi muss von der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Am Freitag den 21.10.2022 wird gegen 17:35 Uhr der Polizei Seesen durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein Verkehrsunfall in der Gartenstraße Einmündung zur Frankfurter Straße gemeldet. Demnach fuhr ein 17jähriger Rollerfahrer aus Seesen die Gartenstraße in Richtung Frankfurter Straße. Kurz vor der Frankfurter Straße wurde dieser durch ein 45km/h-PKW überholt und derart geschnitten, sodass der Rollerfahrer nach rechts ausweichen musste und hierdurch zu Fall kam. Der 17jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der 45km/h-PKW entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Engelader Straße, ohne sich um den Verletzten / den Schaden zu kümmern und ohne seine Personalien anzugeben. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen kümmerte sich sofort um den Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bei dem unfallflüchtigen PKW soll es sich um einen roten Klein-PKW mit 45km/h Kennung und Versicherungskennzeichen handeln. Hinweise / Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

