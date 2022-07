Karlsruhe (ots) - Das Zollamt Heidelberg zieht zum 01.07.2022 in ein neues Gebäude. Aufgrund des Umzugs ist die Dienststelle am 29.06.2022 und 30.06.2022 geschlossen. In dieser Zeit kann zur Abfertigung auf das Zollamt Mannheim, Fruchtbahnhofstraße 1, 68159 Mannheim ausgewichen werden. Paketabholungen sind in diesem Zeitraum leider nicht möglich. Künftig finden Sie ...

