POL-MG: Zeugen gesucht: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Mönchengladbach (ots) - Es war offensichtlich ein Krimineller, den eine 84-jährige Frau als angeblichen Wasserwerker am Dienstag, 21. Juni, zunächst in ihre Wohnung ließ. Als sie sich während der "Arbeiten" im Badezimmer plötzlich dieser Masche entsann, schubste sie den Mann kurzerhand resolut hinaus - und verhinderte so vermutlich den Diebstahl durch dessen Komplizin, die sich bis dahin unbemerkt im Schlafzimmer ...

mehr