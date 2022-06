Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Seniorin schubst Trickdieb aus ihrer Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Es war offensichtlich ein Krimineller, den eine 84-jährige Frau als angeblichen Wasserwerker am Dienstag, 21. Juni, zunächst in ihre Wohnung ließ. Als sie sich während der "Arbeiten" im Badezimmer plötzlich dieser Masche entsann, schubste sie den Mann kurzerhand resolut hinaus - und verhinderte so vermutlich den Diebstahl durch dessen Komplizin, die sich bis dahin unbemerkt im Schlafzimmer aufhielt.

Die Seniorin informierte im Anschluss die Polizei und gab an, dass der Mann gegen 12.55 Uhr an ihrer Wohnung auf der Hoemenstraße geklingelt hatte. Da es in der Wohnung unter ihrer durch die Decke tropfen würde, müsse er das Rohr am Waschbecken auf Dichtheit überprüfen, so der angebliche Wasserwerker. Im Badezimmer wies er sie an, auch die Dusche anzustellen. An diesem Punkt erinnerte sich die Seniorin daran, dass ihr einmal von einer solchen kriminellen Masche erzählt worden war.

Beherzt stellte sie sich vor den Mann an, verwies ihn der Wohnung und unterstrich die Forderung, indem sie ihn durch Schubsen erst aus dem Badezimmer und dann aus der Wohnung schaffte. Eine Frau, die sie zuvor nicht bemerkt hatte, rannte plötzlich ebenfalls aus ihrer Wohnung.

Bei Nachsicht stellte sie fest, dass die Frau in einem anderen Raum offensichtlich schon eine Schmuckschatulle gefunden, aber nicht gestohlen hatte. Die 84-Jährige hatte höchstwahrscheinlich selbst dafür gesorgt, dass die Täter ihre Wohnung ohne Beute wieder verließen.

Zur Beschreibung der Personen liegen derzeit lediglich folgende Informationen vor:

1. Mann: ca. 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70m groß, von dicker Statur 2. Frau: ca. 1,70m bis 1,75m groß und von kräftiger Statur.

Die Polizei fragt: Wem sind im Bereich der Hoemenstraße im Tatzeitraum oder vorher entsprechende verdächtige Personen aufgefallen? Bei wem hat der Mann ebenfalls geklingelt? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell