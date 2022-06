Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Das Zollamt Heidelberg zieht um

Neue Adresse ab 01. Juli 2022

Karlsruhe (ots)

Das Zollamt Heidelberg zieht zum 01.07.2022 in ein neues Gebäude. Aufgrund des Umzugs ist die Dienststelle am 29.06.2022 und 30.06.2022 geschlossen. In dieser Zeit kann zur Abfertigung auf das Zollamt Mannheim, Fruchtbahnhofstraße 1, 68159 Mannheim ausgewichen werden. Paketabholungen sind in diesem Zeitraum leider nicht möglich.

Künftig finden Sie das Zollamt Heidelberg in der neuen Liegenschaft Im Breitspiel 13/1, 69126 Heidelberg. Diese ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und barrierefrei.

Das Zollamt ist wie gewohnt per Mail unter poststelle.za-heidelberg@zoll.bund.de oder telefonisch unter 0721 1833-5230 erreichbar.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell