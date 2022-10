POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 21.10.2022

Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl in Gaststätte: In der Zeit von Mittwoch, den 19.10.2022, 01.30 Uhr, bis zur Feststellung am Donnerstag, den 20.10.2022, 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter in eine Gaststätte auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten. Nach erster Feststellung wurde ein in der Gaststätte ...

