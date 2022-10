POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.10.2022

Goslar (ots) - Seesen Am 18.10.2022 gegen 09:45 Uhr kam es in Seesen, in der Straße Steinkamp, erneut zu einem Trickdiebstahl. Hierbei gaben sich zwei männliche Täter als Handwerker aus. Diese gaben an, in der Wohnung der Geschädigten den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Nach geschickter Ablenkung wurde Bargeld und Schmuck für mehrere Hundert Euro entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte ...

