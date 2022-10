Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.10.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 18.10.2022 gegen 09:45 Uhr kam es in Seesen, in der Straße Steinkamp, erneut zu einem Trickdiebstahl. Hierbei gaben sich zwei männliche Täter als Handwerker aus. Diese gaben an, in der Wohnung der Geschädigten den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Nach geschickter Ablenkung wurde Bargeld und Schmuck für mehrere Hundert Euro entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 18.10.2022 gegen 10:50 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Lautenthaler Straße / An der Landesbahn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete eine 78jährige Verkehrsteilnehmerin beim Einbiegen von der Straße An der Landesbahn auf die Lautenthaler Str. die Vorfahrt einer von links kommenden 42jährigen PKW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im PKW der 42jährigen wird der 10jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 7000,- Euro geschätzt.

Seesen

Am 18.10.2022 gegen 11:55 Uhr befuhr eine 24jährige PKW-Fahrerin die Kampstraße in Seesen in Richtung Wilhelmshöher Straße. Auf Höhe der Hausnummer 34 kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen PKW, welcher in diesem Moment vom rechtsseitigen Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfuhr. Dieser PKW wurde von einer 25jährigen Verkehrsteilnehmerin gelenkt. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

Seesen

Am 18.10.2022 kam es gegen 13:30 Uhr in der Thüringer Straße in Münchehof zu einem versuchten Trickdiebstahl. Zwei männliche Handwerker seien an der Wohnungstür erschienen, welche Angaben, den Wasserdruck überprüfen zu wollen. Durch die Wohnungsinhaber wurde jedoch nur eine Person in die Wohnung gelassen. Diese konnte permanent begleitet und beobachtet werden. Nach wenigen Minuten verließ die Person die Wohnung wieder. Hier kam es zu keinem Diebstahl.

Seesen

Am 17.10.2022 wird der Polizei Seesen durch einen Zeugen gemeldet, dass der zur Zeit auf der K 56 (Kirschenallee) widerrechtlich abgestellte blaue PKW Ford Focus ohne Kennzeichen, augenscheinlich in der Zeit vom 15.10.22 16:00 Uhr bis 16.10.22 17:00 Uhr bewegt/gefahren wurde. Der PKW steht schon mehrere Tage verlassen auf der K 56. Ein Halter/Eigentümer ist nicht bekannt. Nach einer Überprüfung kann die Polizei die Meldung bestätigen. Der PKW steht zur Zeit auf der K 56 kurz hinter der Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Seesen. Der PKW wurde ohne Kennzeichen/Zulassung und ohne Pflichtversicherung im öffentlichen Straßenverkehr bewegt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bzgl. einer Nutzung am Wochenende 15.-16.10.22 des PKW, oder Hinweise bzgl. eines Eigentümers bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

