POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2022

Goslar (ots) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am 17.10.2022, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr - 13:00 Uhr, kam es in Hahausen im Bereich der Straße "Neustadt" zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Es wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW von einem derzeit unbekannten PKW touchiert. Hierdurch entstand leichter Sachschaden am geparkten PKW. ...

mehr