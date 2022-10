Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.10.2022

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

- Einbruch in Schulgebäude

In der Nacht von Samstag, 15.10.2022, auf Sonntag, 16.10.2022, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude in der Straße Voigtslust ein.

Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Wertgegenstände im dreistelligen Bereich. Der am Objekt entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Goslar bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell