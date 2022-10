Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 16.10.2022

1. Versuchter Einbruch

St. Andreasberg / Oderbrück. Im Zeitraum vom 13.10.2022, 18:00 Uhr bis zum 15.10.2022, 11:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in einen Kiosk / Cafe einzubrechen, welcher sich unmittelbar an der B 4 auf dem Parkplatz Oderbrück befindet. Der oder die Täter versuchten vergeblich mehrere Fenster aufzuhebeln. An den Fensterrahmen entstand hierdurch ein Sachschaden von. ca. 500,- Euro.

2. Sachbeschädigung

Braunlage. Im Zeitraum vom 10.10.2022, bis zum 14.10.2022, 09:45 Uhr wurde am Wurmberg am dortigen Skihang Hexenritt am Gebäude einer Hüttengastronomie durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden beträgt hier ca. 300,- Euro.

Wer Hinweise zu zu den o. a. Vorfällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

3. Körperverletzung und Beleidigung

Braunlage. Am 16.10.2022, zwischen 00:00 und 00:30 Uhr, kam es in einem Gastronomiebetrieb auf der Herzog-Wilhelm-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Gast und einem 39-jährigen Angestellten. Der 32-jährige erhielt zunächst von dem 39-jährigen ein Hausverbot. Diesem kam er allerdings nicht nach und beleidigte stattdessen den Angestellten. Im weiteren Verlauf verpasste der 32-jährige seinem Kontrahenten noch zwei gezielte Faustschläge ins Gesicht. Gegen den 32-jährigen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch gefertigt.

