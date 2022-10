Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 16.Oktober 2022, gegen 05:25, Uhr kam es in Clausthal-Zellerfeld im sog. "Kreisel", zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 19- jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Telemannstr. und wollte rechts in den Kreisel Richtung "Am alten Bahnhof" abbiegen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab, wo er einen Kabelverteilerkasten der Stadtwerke beschädigte, anschließend einen Holzzaun durchbrach und letztendlich gegen die Gebäudewand eines dortigen Wohnhauses prallte. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und einem Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung zugeführt. Da ein durchgeführter Alco-Test positiv verlief, erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Weiterhin wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Marks, PHK

