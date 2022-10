Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 16.10.22

Goslar (ots)

Ladendiebstahl

Bereits am Dienstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter aus einem Drogeriemarkt in der Jacobsonstraße ausschließlich Damenrasierklingen der Marke Gillette im Wert von rund 347 Euro. Die Tat wurde im Nachhinein durch eine Mitarbeiterin festgestellt, da der Täter bei der Tat videografiert wurde. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl

Am Freitag, zwischen 11.35 Uhr und 12.45 Uhr, während des Sportunterrichtes in der Sporthalle 3 des Schulzentrums in der St. Annen-Straße, wurde einem Schüler ein schuleigenes iPad aus dem Schulranzen entwendet. Der Ranzen war im Tatzeitraum in der Umkleidekabine abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung/Bedrohung und Beleidigung

Am Freitag, gegen 14.45 Uhr, kam es im Bereich der Straße "Vor der Kirche" zu mehreren Straftaten. Während einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Mann aus Lehrte und einem 44-jährigen Seesener, würgte der Jüngere zunächst seinen Kontrahenten, schlug in anschließend mehrfach ins Gesicht und in den Magen, bis dieser schließlich zu Boden ging. Bereits am Boden liegend wurde auf das Opfer eingetreten und Morddrohungen gegen den Seesener ausgesprochen. Ob diese Tat im Zusammenhang mit einem zuvor gezeigten "Hitlergruß" des Opfers steht, wird Teil der polizeilichen Ermittlungen sein. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Am Freitag, um 16.55 Uhr, wurden von einer bisher unbekannten Person bei zwei Pkw, VW Passat und Opel Corsa, welche auf dem Parkplatz des städtischen Friedhofes in der Sonnenbergstraße abgestellt waren, die Scheiben der Beifahrerseite zerstört. Aus dem Opel Corsa der 31-jährigen Geschädigten Frau aus Seesen wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Durch eine Anwohnerin wurde zum Tatzeitpunkt seine männliche Person beobachtet, die in einen blauen Pkw Skoda, ohne Kennzeichen, einstieg. Die Person, Glatze und mit dunkler Jacke bekleidet, entfernte sich anschließend fluchtartig mit dem Pkw in Richtung der BAB 7. Wer Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell