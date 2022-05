Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Kind auf Fahrrad verunfallt

Recklinghausen (ots)

Eine 63-jährige Autofahrerin kollidierte am Dienstagabend (19 Uhr) mit einer 9-Jährigen, die die Straße überquerte. Die Autofahrerin fuhr auf der Hochstraße in Richtung Jahnstraße. Das Mädchen fuhr zeitgleich mit ihrem Fahrrad auf der Klein-Erkenschwicker-Straße und querte die Jahnstraße auf dem Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß auf der Jahnstraße. Die 9-Jährige stürzte in Folge des Unfalls und verletzte sich leicht. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrerinnen kommen aus Oer-Erkenschwick.

