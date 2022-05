Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl



Bottrop

In den frühen Montagmorgenstunden (ca. 4.25 Uhr) suchte ein bislang unbekannter Mann ein Tankstellengelände an der Gladbecker Straße auf und schlug die Scheibe einer Tankstelle ein. Er stieg insgesamt zweimal ein und entwendete diverse Zigaretten. Die Zigaretten wurden jeweils in einer schwarzen Tasche abtransportiert. Der Mann hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine dunkle Motorradjacke. Die Jacke hatte weiße Streifen auf den Ärmeln, von den Schulterpartien ausgehend. Zudem war er mit einem Fahrrad (vermutlich Mountainbike) unterwegs.

Zwischen dem vergangenen Freitagnachmittag und dem Montagmorgen entwendeten Unbekannte mehrere Kabel aus dem Rohbau einer Baustelle an der Eichenstraße. Nähere Täterhinweise liegen nicht vor.

An der Gladbecker Straße schlug ein unbekannter Mann, am Dienstag (ca. 6 Uhr), die Schaufensterscheibe eines Lederwarengeschäfts ein, ergriff mehrere Ledertaschen und flüchtete unerkannt. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Nähere Angaben sind bislang nicht bekannt.

Marl

Zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr brachen unbekannte Täter, am Montag, in eine Wohnung im zweiten Obergeschosse eines Mehrfamilienhauses ein. Das Haus steht an der Schillerstraße. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse nach möglichem Diebesgut. Die entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Gladbeck

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Montag, zwischen 9 Uhr und 21 Uhr, an der Heinrichstraße. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss (MFH) auf und durchsuchten mehrere Schränke. Sie flüchteten schließlich unerkannt mit Bargeld.

Recklinghausen

Vergangene Nacht (01.10 Uhr) machten sich unbekannte Täter an einem Fenster einer Doppelhaushälfte an der Forellstraße zu schaffen. Sie hebelten es schließlich auf und betraten die Wohnräume. Die 65-jährige Wohnungsinhaberin erwachte und vertrieb dadurch die Täter. Bemerkt hatte sie nur eine Person. Nähere Angaben konnte sie jedoch nicht machen. Es fehlte ihre Handtasche, mitsamt der Geldbörse.

Unbekannte brachen in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis heute, 8.30 Uhr, in eine Einrichtung an der Bochumer Straße ein. Sie verschafften sich Zugang, indem sie ein seitliches Fenster einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie diverse Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie ein E-Bike und flüchteten unerkannt.

Castrop-Rauxel

An der Heidestraße hebelten drei bislang unbekannte Männer an einem Fenster eines Reihenmittelhauses, als eine Nachbarin dies bemerkte und die Unbekannten anschrie. Daraufhin flüchteten sie sofort über den Garagenhof in unbekannte Richtung. Die Männer waren etwa 20-30 Jahre alt und ca. 1,80m groß. Sie waren schlank, hatten schwarze Haare, eine dunklere Hautfarbe und dunkle Augen. Zudem waren sie schwarz gekleidet und trugen Baseballcaps. Als die Nachbarin sie ansprach zogen sie sich außerdem Tücher ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr.

Einen Auflieger entwendeten unbekannte Täter von einem Gelände am Westring. Vergangene Nacht (ca. 01.10 Uhr) durchbrachen sie mit einer Zugmaschine den Stahlmattenzaun und gelangten so auf das Gelände der Reparaturwerkstatt. Nähere Täterhinweise sind nicht existent.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

