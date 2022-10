Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 17.10.2022

Vermisste Person:

Am Abend des 16.10.2022, gegen 17:45 Uhr, verließ ein dementer Patient, welcher zur Behandlung im Klinikum in Seesen untergebracht war eigenständig das Klinikum. Die Polizei wurde informiert, da der Patient medizinische Behandlung benötige und sehr wahrscheinlich orientierungslos sei. Durch die Beamten des PK Seesen wurden zusammen mit Kräften der freiwilligen Feuerwehr Seesen Suchmaßnahmen abgestimmt. Weiterhin wurde ein Polizeihubschrauber sowie ein sog. "Man-Trailer" (Suchhund) angefordert. Zum Einsatz dieser beiden Einsatzmittel kam es allerdings nicht mehr, da die vermisste Person im Bereich des Bahnhofs in Seesen angetroffen und anschließend dem Klinikum in Seesen zugeführt werden konnte.

