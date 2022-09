POL-PDLD: Fahren unter Drogeneinfluss

Offenbach (ots) - Am Freitagnachmittag löste ein Hausmeister in Offenbach einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus, weil er zu nahe an einer Hecke unliebsames Gewächs mit einem Unkrautbrenner entfernen wollte. Hierbei gerieten etwa fünf Meter Hecke in Brand, wodurch die Fassade des nahe gelegenen Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den 68-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger ...

