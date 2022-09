POL-PDLD: Wald angezündet

Polizeidirektion Landau

Wald angezündet

Vorderweidenthal (ots)

Durch Verkehrsteilnehmer wurde am 2.9.22, gg. 21:42 Uhr, eine Rauchentwicklung an der Landstraße 490 zwischen Erlenbacher Kreuzung und Vorderweidenthalt, rechts der Fahrbahn in einem Waldstück, gemeldet. Die Feuerwehren (40 Einsatzkräfte vor Ort) begaben sich sofort in den Einsatz und konnten dort einen Brand feststellen. Durch das rechtzeitige Entdecken wurden lediglich ca. 25 m² Mischwald geschädigt. Ohne das schnelle Eingreifen hätte sich dort ein größerer Waldbrand entwickeln können. Als Brandursache konnte eine Feuerstelle in einem Baumstumpf ausgemacht werden. Ob der oder die Täter das Feuer bewusst legten oder es außer Kontrolle geriet ist unklar. Es wird aber in Richtung auf eine Straftat ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

