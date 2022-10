Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 18.10.2022

Goslar (ots)

Kradunfälle

Am Montag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 14:25 Uhr bog ein 74jähriger Autofahrer von einem Parkplatz an der L 504, zw. Altenau und Torfhaus, in den Verkehr in Richtung Torfhaus ein. Ein Motorradfahrer, 64 Jahre alt aus Hörden, welcher die Gegenfahrbahn befuhr, wurde dabei touchiert. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt. Per Rettungshubschrauber wurde er einem Klinikum zugeführt. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Motorradfahrer aus Dassel die B 242 in Höhe Stieglitz Ecke in Richtung CLZ. Der Fahrzeugverkehr vor ihm kam verkehrsbedingt zum Stehen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und musste in den Straßengraben ausweichen. Dabei wurde auch er schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf 4000 EUR geschätzt.

Killig, PHK

