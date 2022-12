LPI-J: Einbruch in Garagenkomplex

Apolda (ots) - Am 25.12.2022, gegen 17:25 Uhr warteten eine 88jährige PKW-Fahrerin sowie ein 71jähriger PKW-Fahrer an einer Lichtzeichenanlage auf der Bundesstraße 87 in Fahrtrichtung Niederroßla. In der folgenden Grünphase wollte die 88jährige Fahrzeugführerin nach rechts in Richtung Weimarer Berg abbiegen, wobei der 71jährige den Kreuzungsbereich in Richtung Niederroßla passierte. Im weiteren Verlauf wechselte die 88jährige Fahrerin plötzlich die Fahrtrichtung ...

