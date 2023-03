Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Frau in Unfall mit Totalschaden verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie die Beschleunigung ihres gemieteten E-Autos unterschätzte, war eine 26-Jährige in Sindelfingen am Freitag in einen Unfall verwickelt. Gegen 09:40 Uhr fuhr sie aus einem Parkhaus heraus in Richtung der Käsbrünnlestraße. Im Kurvenbereich kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der angrenzenden Grünfläche gegen eine Straßenlaterne. Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der PKW selbst musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

