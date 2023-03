Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit drei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 16:20 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen zu einem Unfall gekommen. Die 20-jährige Fahrerin eines Opel wollte von einem Parkplatz am Fahrbahnrand aus nach links in die Hanns-Klemm-Straße einbiegen. Hierzu musste sie die an den Parkplatz angrenzenden beiden Abbiegespuren zunächst überqueren. Sie durchfuhr eine Lücke zwischen Fahrzeugen, die sich auf der Rechtsabbiegespur stauten. Dabei übersah sie vermutlich einen auf der Linksabbiegespur fahrenden 20-Jährigen mit einem BMW und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der BMW nach links abgelenkt, schleuderte über die Gegenspur und den Bürgersteig und stieß mit einer Mauer im Bereich einer Hofeinfahrt zusammen. Beide Beteiligte, sowie die 60-jährige Beifahrerin im Opel wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

