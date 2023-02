POL-IZ: 230223.1 Krempdorf: LKW kommt von Fahrbahn ab und beschädigt Baum

Horst (ots) - Am frühen Sonntagnachmittag ist eine Scheune des Hofes "Dannwisch" in Horst aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Einiges an landwirtschaftlichem Gerät sowie Tiere konnten gerettet werden. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Gegen 13:30 Uhr entdeckten Mitarbeiter den Brand in der Scheune auf dem Hof in der Straße Dannwisch. Ein paar der in der ...

