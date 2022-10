Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der Autobahnraststätte

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand durch einen bislang unbekannten Verursacher an einem geparkten Pkw Seat, welcher am Sonntag um kurz vor 12.00 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Fast-Food-Restaurant an der Raststätte Sindelfinger Wald abgestellt worden war. Das Fahrzeug wurde im Bereich des hinteren rechten Kotflügels vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich das Verursacherfahrzeug anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/68690 zu melden.

