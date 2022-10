Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10 Gemarkung Schwieberdingen: Unfallflucht, Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am Freitag gegen 16:00 Uhr. Die 21-jährige Fahrerin eines BMW war auf der B10 von Schwieberdingen kommend in Richtung Vaihingen/ Enz unterwegs. Ein unbekannter Motorradfahrer beabsichtigte aus Richtung Hemmingen auf die B10 aufzufahren und missachtete hierbei die Wartepflicht. Es kam zur Kollision zwischen dem BWM und dem Motorrad. Hierbei wurde der PKW an der rechten Seite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Bei der Kontaktaufnahme zwischen den Unfallbeteiligten kam zu Beleidigungen durch den Motorradlenker. Als die Polizei durch die PKW-Fahrerin informiert wurde, entfernte sich dieser vom Unfallort. Das Motorrad soll die Farbe schwarz/graues haben und ein gelbes Kennzeichen tragen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter 07156 4352-0 zu melden.

