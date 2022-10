Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kind rennt gegen Auto

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 10-jährigen Mädchen kam es am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Gültsteiner Straße auf Höhe der Bushaltestelle Herrenberg Stadtfriedhof. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Fiat fuhr von der Hindenburgstraße kommend die Gültsteiner Straße entlang. Zu diesem Zeitpunkt stieg ein 10-Jahre altes Mädchen aus einem Bus aus, lief zwischen dem auf der Straße haltenden Bus und einem davor stehenden Ford Transit auf die Fahrbahn. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Fiat. In der Folge rannte das Mädchen seitlich gegen die Fahrerseite des Fiats. Nach dem Zusammenprall stand das Mädchen auf und lief weiter in Richtung der Musikschule. Der Fahrer folgte dem Mädchen und verständigte die Mutter. Das Mädchen zog sich beim Zusammenprall leichte Verletzungen zu, an dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

