Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Missbrauch von Notruf und seine Folgen

Speyer (ots)

Am 27.07.2022 rief eine 20-jährige Frau aus Speyer-Ost innerhalb einer Stunde 38 Mal auf dem Notruf bei der Polizei in Speyer an und schilderte dabei polizeilich irrelevante Anliegen. Polizeibeamte wiesen sie auf die Bedeutung des Notrufes hin. Im weiteren Gesprächsverlauf reagierte sie aggressiv, ausfallend und beleidigte die am Telefon befindlichen Polizeibeamten fortlaufend. Anschließend rief sie unentwegt auf der polizeilichen Amtsleitung an und beleidigte auch hier ihr Gegenüber. Als eine Polizeistreife bei ihr zu Hause klingelte, öffnete sie nicht die Tür und teilte am Telefon mit, dass die Polizei weggehen soll. Sie drohte an, mit einem Messer nach draußen zu gehen und die Beamten abzustechen. Daraufhin wurde die Tür durch die Feuerwehr Speyer geöffnet. Die Polizeibeamten nahmen die 20- Jährige in Gewahrsam und verbrachten sie angesichts einer offenbar vorliegenden psychischen Erkrankung und einer Fremdgefährdung in eine psychiatrische Fachklinik. In der Wohnung stellten die Beamten weiterhin geringe Mengen Cannabis sicher. Gegen die Frau werden entsprechende Verfahren eingeleitet.

