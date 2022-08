Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Vegetationsbrand in Hamburg Eidelstedt beschäftigt die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots)

Hamburg Eidelstedt, 23.08.2022, 01:46 Uhr, FEUWALD , Duvenacker

In der Nacht zu Dienstag gegen 01:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Feuer auf einer Feldfläche in der Straße "Duvenacker" in Hamburg Eidelstedt gemeldet. Der Disponent alarmierte mit dem Stichwort FEUWALD den örtlich zuständigen Löschzug der Feuer- und Rettungswache Stellingen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Eidelstedt und Niendorf. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Wiesenfläche auf einer größeren Fläche brannte. Es wurde umgehend eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren eingeleitet, da aufgrund der trockenen Bodenverhältnisse die Gefahr einer Brandausbreitung gegeben war. Es wurde frühzeitig ein Gerätewagen-Rüst der Freiwilligen Feuerwehr Eidelstedt eingesetzt, der in den Sommermonaten über einen zusätzlichen Wasserbehälter verfügt, um auch in abgelegenen Bereich wie hier schnellstmöglich ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Insgesamt waren ca. 2500qm Fläche betroffen. Das Feuer konnte gegen 02:30 Uhr gelöscht werden. Für die Nachlöscharbeiten wurden zusätzlich zwei kleinere und handlichere D-Rohre sowie Feuerpatschen eingesetzt und die Wiese wurde großflächig bewässert. Gegen 04:20 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 30 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell