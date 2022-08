Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für umfangreichen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots)

Hamburg Steinwerder, Feuer Gefahrgut zwei Löschzüge, 16.08.2022, 04:33 Uhr, Ellerholzweg

Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wilhelmsburg wurde in den frühen Dienstagmorgenstunden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Entsorgungsunternehmen im Ellerholzweg in Hamburg Steinwerder alarmiert. Eigentlich ein Routineeinsatz für Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg.

Als die Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war schnell klar, dass die Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst hatte. Eine Rauchentwicklung in einem etwa 100 x 40 Meter großen Gebäudekomplex war deutlich sichtbar. Der Zugführer erhöhte daraufhin das Alarmstichwort auf "Feuer 2" und forderte weitere Einsatzkräfte nach.

Die Erkundung innerhalb des Gebäudes ergab, dass es sich um eine Lagerhalle für zu entsorgende Gefahrstoffe unterschiedlichster Art und Herkunft handelte. Diese waren jeweils separat gelagert. Durch den Führungsdienst wurden daraufhin die Alarmstufe auf "Feuer mit Gefahrstoffen" erhöht und die Kräfte der Technik- und Umweltschutzwache, sowie spezielle Messkomponenten der Freiwilligen Feuerwehren nachgefordert. In der Lagerhalle wurde unter Atemschutz mit spezieller Schutzausrüstung ein Löschangriff mit einem C-Rohr vorgenommen. Eine brennende Palette konnte abgelöscht werden.

Da weiterhin eine Wärme- und Rauchentwicklung sichtbar war, mussten die betroffenen Gebinde aus der Halle herausgebracht werden. Betroffen waren insgesamt 10 Polyethylen-Fässer mit 60 l Fassungsvermögen auf einer Palette, in denen kleine Batterie-Knopfzellen, die recycelt werden sollten, aufbewahrt wurden. Luftmessungen in der Umgebung der Halle zeigten, dass keine Schadstoffe in der Umgebungsluft der Halle nachweisbar waren.

Nachdem die betroffene Palette ins Freie verbracht worden war, musste das Brandgut aus den PE-Fässern in Metallbehälter umgefüllt werden. Dies wurde von Einsatzkräften unter spezieller Gefahrgut-Schutzausrüstung durchgeführt. Nach insgesamt sechs Stunden Einsatz, konnte das betroffene und abgelöschte Lagergut an den Betreiber übergeben werden.

An diesem Einsatz zeigt sich, wie wichtig Brandmeldeanlagen für eine schnelle Intervention der Feuerwehr sind, um einer Schadenausweitung frühzeitig zu begegnen. Die Feuerwehr Hamburg war mit 70 Kräften der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell