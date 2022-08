Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in der Abluftanlage einer Gewürzmühle

Hamburg (ots)

Hamburg Tonndorf, Feuer 2 Löschzüge, 12.08.2022, 12:43 Uhr, Ahrensburger Straße

Über die Notrufnummer 112 wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg informiert, das es in der Ahrensburger Straße auf einem Betriebsgelände zu einer Rauchentwicklung kommt. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wandsbek eilte gemeinsam mit einer Freiwilligen Feuerwehr zu der Einsatzstelle. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei dem betroffenen Objekt um eine Gewürzmühle handelt. Die Produktionshalle war stark verraucht. Nach weiterer Erkundung lokalisierten die Einsatzkräfte das Feuer in der Absauganlage. Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit des Brandherds sowie der Objektgröße wurde das Alarmstichwort auf "Feuer 2 Löschzüge" erhöht. Durch Kühl- und Löschmaßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Löscharbeiten erforderten die Demontage der Abluftanlage. Die ausgebauten Teile wurden aus der Halle gebracht und abgelöscht. Um nicht die komplette Anlage demontieren zu müssen, wurde das COBRA-Löschsystem eingesetzt, welches die Feuerwehr Hamburg erst vor kurzem eingeführt hat. Die Nachlöscharbeiten dauern längere Zeit an. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde eine weitere Freiwillige Feuerwehr angefordert, die spezielle Ressourcen vorhält, um die eingesetzten Kräfte mit Kaltgetränken zu versorgen.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell