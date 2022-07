FW-HH: Die stellvertretende Leiterin des Instituts für Feuersicherheit in Tscherkassy besucht die Feuerwehr Hamburg

Feuerwehr Hamburg

Im April 2022 spendete die Feuerwehr Hamburg zwei Gerätewagen Behandlungsplatz an das Institut für Feuersicherheit in Tscherkassy. Die stellvertretende Leiterin des Instituts, Maria Kutsenko besuchte nun im Rahmen eines Deutschlandaufenthaltes die Feuerwehr Hamburg. Der Besuch wurde auf dem Löschboot "Branddirektor Westphal" begonnen. Nach einer herzlichen Begrüßung zeigte sie einen bewegenden Film aus ihrer Heimat, der die aktuelle Lage sowie die geballte Zerstörung eindrucksvoll wiedergab. Sie berichtete von ihren persönlichen Erlebnissen. Unter anderem, dass die Gerätewagen Behandlungsplatz bereits im Einsatz waren. Beim Bombenangriff auf das Einkaufszentrum in Krementschuk, mit vielen Verletzten, wurden diese eingesetzt. In Gesprächen wurde ein beiderseitiges Interesse geäußert, den Kontakt aufrecht zu halten. Eine zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Ausbildung wurde angedacht und über weitere benötigte Hilfsgüter gesprochen. Nach den Gesprächen wurde noch die Feuerwehrakademie sowie die Feuer- und Rettungswache Berliner Tor besichtigt.

