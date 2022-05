Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Haßloch (ots)

Am 28.05.2022, gegen 11:50 Uhr, missachtete ein Radfahrer an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Platz/Heinrich-Brauch-Straße/Alte Schulstraße die Vorfahrt eines 26-jährigen PKW-Fahrers, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Radfahrer fuhr direkt über die Alte Schulstraße davon, ohne sich irgendeiner Weise um den entstandenen Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 100,- Euro zu kümmern. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Mann (ca. 30 Jahre, blonde Haare, rotes T-Shirt, kurze helle Hose) gehandelt haben, welcher auf einem schwarz-roten Mountainbike unterwegs war. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell