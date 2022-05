POL-PDNW: (Haßloch) Kupfer-Diebstahl

Deidesheim (ots) - Am Freitag, 27.05.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der L 516 zwischen Deidesheim und Neustadt/Weinstraße zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall. Ein in Richtung Neustadt fahrender PKW bog kurz nach dem Bahnübergang nach links in einen Wirtschaftsweg ab, was auch rechtzeitig und ordnungsgemäß mittels Fahrtrichtungsanzeiger angezeigt worden ...

mehr