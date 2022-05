Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Haßloch (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße 20 beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am 27.05.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, einen dort geparkten PKW (Toyota, schwarz). Der entstandene Schaden im Heckbereich des geschädigten Fahrzeugs wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

