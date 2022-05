POL-PDNW: Bad Dürkheim - Widerstand geleistet

Freinsheim (ots) - Am Donnerstag, 26.05.2022, verursachte gegen 19:40 Uhr ein 56-Jähriger Misubishifahrer aus Ludwigshafen in der Bahnhofstraße in Freinsheim einen Verkehrsunfall. Dieser fuhr an der Bedarfsampel mit überhöhter Geschwindigkeit an ordnungsgemäß wartenden Autofahrern vorbei und schließlich in ein Fahrzeug hinein, welches bei Grünlicht in die ...

