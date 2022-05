POL-PDNW: Unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet

Grünstadt (ots) - Wie der Polizei Grünstadt erst jetzt bekannt wurde beschädigten bislang Unbekannte zwischen 24.04.2022 und 29.04.2022 durch in Brand setzen den Tisch einer Sitzgruppe am Grillplatz im Stadtpark in Grünstadt. Mögliche Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Grünstadt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt Telefon: 06321-854-0 E-Mail: ...

