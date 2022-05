Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim- Mit Alkohol im Blut von der Unfallstelle geflüchtet

Freinsheim (ots)

Am Donnerstag, 26.05.2022, verursachte gegen 19:40 Uhr ein 56-Jähriger Misubishifahrer aus Ludwigshafen in der Bahnhofstraße in Freinsheim einen Verkehrsunfall. Dieser fuhr an der Bedarfsampel mit überhöhter Geschwindigkeit an ordnungsgemäß wartenden Autofahrern vorbei und schließlich in ein Fahrzeug hinein, welches bei Grünlicht in die Baustelle eingefahren war. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Ludwigshafener teilte der 18-Jährigen Unfallgegnerin zwar seine Versicherungsdaten mit, wollte dann jedoch schnellstmöglich weiterfahren. Die 18-Jährige konfrontierte ihn damit, dass er nur wegwolle, weil er Alkohol getrunken habe, was der Ludwigshafener bestätigte. Während dieser wegfuhr gelang es der Unfallgegnerin noch, ein Bild von Fahrer und Kennzeichen anzufertigen, wodurch er von den eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden konnte. Der Unfallflüchtige konnte kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden, wo nach einem Atemalkoholtestergebnis von 2,56 Promille dessen Führerschein sichergestellt und Blutproben entnommen wurden. Neben der Strafanzeige wegen §316 StGB - Trunkenheit im Verkehr und der §142 StGB - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wurde die vorläufige Entziehung seiner Fahrerlaubnis in die Wege geleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell