Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch Schwächeanfall Verkehrsunfall verursacht

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am 28.05.2022, gegen 11:38 Uhr, wird der PI Grünstadt ein Verkehrsunfall in der Albsheimer Hauptstraße in Obrigheim (OT Mühlheim) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis Bad Dürkheim offenbar aufgrund eines Schwächeanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ungebremst mit mehreren, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 40.500EUR. Die Unfallverursacherin erlitt lediglich leichte Verletzungen. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten musste die Albsheimer Hauptstraße für ca. 45 Minuten vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell