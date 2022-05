POL-PDNW: PAST Ruchheim: 23jähriger fährt mit gefälschten Führerschein

Obrigheim (Pfalz) (ots) - Am 28.05.2022, gegen 11:38 Uhr, wird der PI Grünstadt ein Verkehrsunfall in der Albsheimer Hauptstraße in Obrigheim (OT Mühlheim) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis Bad Dürkheim offenbar aufgrund eines Schwächeanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ungebremst mit mehreren, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten ...

