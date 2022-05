Suhl (ots) - Am 30.04.2022, um 17.48 Uhr schlagen unbekannte Täter mit einem Stein die Eingangstür eines Autohauses in der Hubertusstraße in Suhl ein. Ob jemand im Objekt war und ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht ermittelt werden. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

