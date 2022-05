LPI-SHL: Einbruch Autohaus

Suhl (ots) - Zwischen dem 27.04.2022 und dem 29.04.2022, 11.00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Bungalow in der Nähe des Philosophenweges ein und nächtigten dort. Ob etwas entwendet wurde konnte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht geklärt werden. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt ca. 500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst unter 03681-369224 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

