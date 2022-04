LPI-SHL: Diebstahl aus Bungalow

Zella-Mehlis (ots) - Am 29.04.2022, gegen 08.30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis ein Anhänger ohne gültige Kennzeichen festgestellt. Bei dem Kennzeichen, welches zu einem Pkw gehört, fehlte das amtliche Siegel sowie die HU-Plakette. Eine Anzeige wegen Kennzeichenmißbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: ...

mehr