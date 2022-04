LPI-SHL: Kennzeichenmißbrauch

Tiefenort (ots) - Ein bislang unbekannter Mopedfahrer kollidierte am Donnerstag in der Vorwerksgasse in Tiefenort mit dem Volkswagen einer 32-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

