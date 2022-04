LPI-SHL: Fahrraddieb

Hildburghausen (ots) - Gleich zwei Einbrüche in Gartenhäuser verzeichnete die Polizeiinspektion Hildburghausen am Donnerstag. Am Hechtteich in der dortige Gartenanlage brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 16:00 Uhr, in ein Gartenhaus ein. Die Diebe entwendeten Werkzeug und Baumaschinen im Wert von ca. 1.000 Euro. An der Eingangstür entstand hierbei ein Schaden von ca. ...

