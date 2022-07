FW-HH: Feuer im Dach in Hamburg Hamm - Einsatz von zwei Drehleitern zur Brandbekämpfung

Hamburg (ots) - Am 29.Juni 2022 übergab die Hamburger Feuerkasse 40.000 Kinderfinder an die Feuerwehr Hamburg. Der Vorstand der Hamburger Feuerkasse, Jörg Bolay besuchte für die Übergabe den Amtsleiter der Feuerwehr Dr. Christian Schwarz an der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor. Ebenfalls wurde bei diesem Termin wurde eine Spende über 10.000 EUR an den Verein ...

