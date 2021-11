Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Motorrollers

Greußen (ots)

Am 06.11.2021, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, ereignete sich der Diebstahl eines blauen Motorrollers (25 km/h) in der Mühlgasse in Greußen, welcher ungesichert vor dem Wohnhaus des Geschädigten stand. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. den Täter(n) geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Tatortes getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Der Motorroller sowie dessen Versicherungskennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

