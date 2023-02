Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230221.1 Itzehoe: Dieb erbeutet Geldbörse und hebt Geld ab

Itzehoe (ots)

Am Freitagmittag hat ein Unbekannter das Portemonnaie einer 83-Jährigen in Itzehoe entwendet. Im Anschluss hob dieser zudem Geld von ihrem Konto ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 11:55 Uhr besuchte die Itzehoerin den ALDI-Markt am Langen Peter. Ihr Portemonnaie verwahrte sie währenddessen in einem Einkaufsbeutel in ihrer Hand. An der Kasse fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse mitsamt 400 Euro Bargeld, diversen Ausweisdokumenten und einer EC-Karte weg war. Die Bestohlene erstattete sofort eine Anzeige bei dem Polizeirevier in Itzehoe. Im Nachhinein erfuhr die Geschädigte von einer Bankmitarbeiterin, dass zusätzlich 1000 Euro von ihrem Konto abgehoben worden sind.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04821-6020 entgegen.

Sarah Prediger

