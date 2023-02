Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230220.5 Albersdorf: Zwei Drogenfahrer aus dem Verkehr gezogen

Albersdorf (ots)

Am Donnerstag haben Beamte aus Albersdorf Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen durchgeführt. Dabei überprüften sie zwei Männer, die jeweils berauscht am Steuer saßen - beide Personen erwarten nun Anzeigen.

Um 17.15 Uhr stoppten Einsatzkräfte in der Straße Karkloh einen Skoda, auf dessen Fahrersitz sich ein 33-Jähriger befand. Der Betroffene gab nach einigem Hin und Her an, dass er Tage zuvor sowohl einen Joint geraucht als auch Kokain konsumiert hätte. Der Betroffene musste sich daraufhin der Entnahme einer Blutprobe stellen und sein Auto erst einmal stehenlassen.

Einige Stunden später, gegen 20.30 Uhr, hielten Beamte im Brutkampsweg ein Fahrzeug an, in dem ein 45-Jähriger saß, von dem die Polizisten wussten, dass gegen ihn ein Fahrverbot bestand. Zum vorangegangenen Konsum von Drogen befragt, gab der Verkehrsteilnehmer an, seit längerer Zeit keine Rauschmittel mehr genommen zu haben. Körperliche Anzeichen deuteten allerdings auf Gegenteiliges hin und ein freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Merle Neufeld

