POL-VIE: Raub auf Bäckerei

Willich-Anrath (ots) - Am Montag gegen 23.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Gietherstraße in Anrath verdächtige Geräusche auf dem Nachbargrundstück. Wie man es in einer guten Nachbarschaft pflegt, wusste die Anratherin, dass ihre Nachbarn im Urlaub sind. Sie schaute also nach und sah zwei Männer im Nachbargarten, die sich an der Terrassentür zu schaffen machten. ...

