POL-VIE: Nettetal-Schaag: Einbruch in Katholische Grundschule - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Breyell (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12.30 und 21.20 Uhr, brachen Unbekannte in die Grundschule an der Biether Straße in Breyell ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und öffneten die Tür zum Sekretariat. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (543) Rückfragen bitte an: ...

mehr